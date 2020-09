Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de Bale annonce déjà la couleur pour son avenir !

Publié le 22 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

En difficulté au Real Madrid, Gareth Bale a finalement été prêté à Tottenham. Et son agent indique que l'ailier gallois n'aura aucune envie de revenir en Espagne l'été prochain...

Gareth Bale ne faisait toujours pas partie des plans de Zinédine Zidane au Real Madrid, et un an après un premier départ avorté en Chine, l'ailier gallois a donc trouvé une solution pour se relancer ! Bale vient de boucler son retour à Tottenham, où il a été prêté pour cette saison. Désiré par José Mourinho et emballé à l'idée de retrouver le club qui l'a fait exploser au plus haut niveau et qu'il avait quitté en 2013 pour le Real Madrid, Gareth Bale a donc une belle occasion de retrouver du temps de jeu et de la confiance. D'ailleurs, son avenir semble déjà fixé...

« Il voudra rester »