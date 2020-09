Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani effraie un nouveau cador européen !

Publié le 22 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

L’avenir d’Edinson Cavani, qui a quitté le Paris Saint-Germain en juin dernier au terme de son contrat, semble aller droit dans le mur.

En juin dernier, certains observateurs assuraient qu’un joueur comme Edinson Cavani allait crouler sous les offres, après son départ du Paris Saint-Germain. Des offres, l’Uruguayen en a reçues... mais aucune n’a abouti, ni ne semble proche d’aboutir. Il y a tout d’abord eu Benfica, qui semblait déterminé à frapper un très gros coup avec Cavani. Ce dernier a toutefois refroidi les Lisboètes, avec ses exigences très importantes. « De notre côté, les négociations sont closes » a expliqué Rui Costa, directeur sportif de Benfica. « Benfica a formulé une offre, la meilleure offre possible, et cela n’augmentera pas. Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions ». Après cela, Cavani a été lié à de nombreux autres clubs, européens comme non-européens...

Le Barça, le Real et l’Atlético rentrent en jeu

Ce dossier a toutefois pris une toute autre tournure récemment, avec l’irruption des grands d’Espagne ! D’après les informations de MARCA , l’agent d’Edinson Cavani aurait discuté avec le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, dans un hôtel parisien. L’Équipe a confirmé dans la foulée cette rencontre entre Walter Guglielmone et l’Atlético, qui semble toutefois donner la priorité à Luis Suarez. MARCA a également parlé du Real Madrid, où Zinedine Zidane chercherait un attaquant de point d’expérience, afin d’épauler Karim Benzema.

Un contrat de deux ans proposés par la Juventus