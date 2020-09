Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tentative faite par Leonardo pour Dele Alli ? La réponse !

Publié le 22 septembre 2020 à 11h15 par A.C.

Des nouvelles informations sont tombées au sujet du supposé intérêt du Paris Saint-Germain pour Dele Ali, star de Tottenham.

Cette fin de mercato pourrait être explosive pour le Paris Saint-Germain ! Plusieurs dossiers doivent en effet être réglés. Leonardo souhaiterait notamment recruter un défenseur, afin de pallier le départ de Thiago Silva, un milieu de terrain et un attaquant, pour remplacer Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. Ces dernières heures, une nouvelle piste prestigieuse a fait surface pour le PSG. Il s’agit de Dele Alli, qui serait agacé par le traitement de José Mourinho et voudrait donc quitter Tottenham.

Aucun offre concrète du PSG pour Dele Alli