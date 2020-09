Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros revirement de situation pour Dele Alli ?

Publié le 22 septembre 2020 à 1h45 par Th.B.

Alors que le PSG se serait vu proposer les services de Dele Alli, le président de Tottenham ne serait contre l’idée de conserver l’international anglais. Mais José Mourinho aurait les clés de ce dossier.

Et si Dele Alli finissait par débarquer au PSG ? D’après plusieurs médias, le club de la capitale aurait été approché et se serait vu offrir les services du milieu anglais. En atteste le début de saison des Spurs , Alli ne figurerait plus dans les plans de José Mourinho. Un prêt avec option d’achat pourrait se dessiner d’ici la fin du mercato, à moins que Daniel Levy ne relance totalement ce feuilleton.

Une volte-face de Tottenham avec Dele Alli ?