Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Dele Alli prend forme !

Publié le 22 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Poussé au départ par Tottenham suite à l'arrivée de Gareth Bale, Dele Alli se rapprocherait du Paris Saint-Germain. Toutes les parties seraient optimistes quant à une issue positive dans ce dossier. Un prêt de l'international anglais serait donc en excellente voie.

Absent dimanche lors de la victoire de Tottenham sur la pelouse de Southampton (5-2), Dele Alli ne semble plus entrer dans les plans de José Mourinho. Et ce n'est pas l'investissement consenti pour le retour de Gareth Bale qui devrait arranger les choses. L'entraîneur des Spurs s'est d'ailleurs montre très évasif sur le sujet : « Je ne suis pas responsable du mercato. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai laissé 8 joueurs de côté. Ils sont restés à l'entraînement ce matin car j'ai un grand groupe. Je ne peux pas avoir trois ailiers et un numéro 10, et puis aucun défenseur. Si je veux garder Dele Alli ? Dele est resté à l'écart, mais il jouera probablement mardi. Je veux une équipe équilibrée . » Et Leonardo semble vouloir profiter de la situation. En quête de renforts dans l'entrejeu, le directeur sportif du PSG aurait entamé les discussions avec Tottenham au sujet d'un prêt.

Le prêt de Dele Alli très bien engagé ?