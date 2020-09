Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pointé du doigt dans cet énorme coup de gueule !

Publié le 24 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Gareth Bale vient de quitter le Real Madrid pour retrouver Tottenham où il espère se relancer, l’agent de l’ailier gallois s’est lâché sur l’attitude du club merengue. Et Zinedine Zidane est forcément ciblé…

Pensionnaire du Real Madrid depuis 2013 où s’est forgé un solide palmarès, Gareth Bale n’avait pourtant plus sa place en équipe première ces derniers mois. Zinedine Zidane, l’entraîneur français du club merengue , ne comptait plus du tout sur l’ailier gallois. Et après un premier départ avorté vers la Chine en 2019, Bale a fini par quitter le Real Madrid cet été, puisqu’il a été prêté à son ancien club de Tottenham. Et son agent, Jonathan Barnett, n’a pas hésité à régler ses comptes…

« Il n’a pas été traité correctement »