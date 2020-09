Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le PSG doit préparer l’après-Mbappe

Publié le 23 septembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Un nouvel élément est venu à l’appui d’un départ quasi assuré de Kylian Mbappe en fin de saison. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif l’Equipe fait le point sur le dossier Kylian Mbappe, indiquant qu’ils étaient trois clubs véritablement sur les rangs dans l’optique du mois de juin prochain, date d’un éventuel départ de l’attaquant français, à un an de la fin de son contrat : le PSG, pour une prolongation, le Real Madrid et Liverpool.

Des garanties reçues par le Real ?