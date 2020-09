Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier David Alaba !

Publié le 24 septembre 2020 à 1h15 par H.K.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich, David Alaba ne semblait pas prêt à prolonger l’aventure avec le Rekordmeister, l'Autrichien étant en froid avec ses dirigeants. Cependant, ce dossier pourrait être totalement relancé…

Et si le dossier David Alaba était totalement relancé ? En froid avec ses dirigeants, l’international autrichien est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich. Si sa prolongation semblait être plus que compromise en raison de ses relations tendues avec son club, la situation serait aujourd’hui bien différente, et le PSG pourrait bien voir Alaba lui filer entre les doigts, alors que Thomas Tuchel aurait déjà demandé à Leonardo de se pencher sur le dossier…

Un nouveau rapprochement entre le Bayern et Alaba ?