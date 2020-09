Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toujours dans la course pour prolonger Mbappe ?

Publié le 23 septembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Selon le journaliste anglais Jonathan Johnson, spécialiste de mercato, le PSG serait très loin d’avoir perdu la partie pour Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ? Réponse.

Pour Sky Sports , Jonathan Johnson le journaliste anglais spécialiste du mercato a livré sa vision du dossier Kylian Mbappe, qui figure au sommet des listings du Real Madrid et de Liverpool dans l’optique du mois de juin 2021, à un an de la fin de son contrat : « Je ne vois pas le PSG lâcher si facilement pour Mbappé. Je pense qu’ils pourraient le garder jusqu’à sa dernière année de contrat pour faire une offre et le convaincre de prolonger avec le PSG. Mbappé est le futur du projet du PSG et je ne les vois pas abandonner sans se battre. Je ne pense pas que le Real Madrid et Liverpool seront dans la possibilité de payer ce que le PSG pourrait considérer pour entamer des négociations l’été prochain ».

L’envie du joueur…

Selon le journaliste britannique, non seulement le Paris Saint-Germain n’a absolument pas renoncé à prolonger Kylian Mbappe, mais il garde toutes les chances d’y parvenir du fait d’une capacité financière supérieure à celle du Real Madrid et de Liverpool, permettant au PSG d’offrir un meilleur contrat. Pour autant, les intentions du joueur paraissent bien de quitter Paris en juin prochain pour rejoindre Madrid. Dans le cas inverse, il aurait au moins accepté d’ouvrir une négociation avec Paris pour prolonger, ce qui n’a jamais véritablement été le cas, le clan Mbappe se bornant à repousser les différentes offres du PSG.