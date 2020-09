Foot - Mercato

Mercato : Le jeu risqué de Cavani…

Publié le 24 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

A l’orée d’une semaine décisive pour son avenir, alors que l’Atletico Madrid et la Juve ont ouvert une discussion, Edinson Cavani semble parti pour maintenir une exigence salariale très haute… Un pari très risqué… Analyse.

Dans son édition de mardi, La Gazzetta Dello Sport révèle qu’en plus du rendez-vous tenu à Paris avec la direction de l'Atlético de Madrid, le demi-frère et conseiller de Cavani, Walter Guglielmone, aurait également rencontré la direction de la Juventus Turin. Le média italien révèle qu’à cette occasion la Juve aurait transmis une offre de contrat de deux ans à 8 millions d’euros net, avec des bonus pouvant aller jusqu’à 2 millions mais que le clan Cavani aurait repoussée, exigeant toujours 12 millions d’euros net par an, ce que la Juve a refusé de mettre.

Pas de baisse de son exigence salariale

Une nouvelle fois il se confirme que du côté de l’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain, on joue un jeu très risqué en continuant d’exiger un niveau salarial a priori hors-marché pour le joueur. Si les mêmes exigences ont été avancées à l’Atletico Madrid, la probabilité est forte que le club espagnol lâche aussi l’affaire, alors qu’il a déjà un accord de principe avec Luis Suarez. Réponse dans les prochains jours.