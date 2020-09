Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les désillusions s’enchaînent pour Cavani

Publié le 23 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Toujours sans club depuis son départ du PSG, Edinson Cavani ne devrait pas s’engager au Real Madrid. La décision du président Florentino Pérez serait irrévocable pour El Matador.

Quel avenir pour Edinson Cavani ? Après sept saisons passées au PSG, El Matador n’est plus lié au club parisien depuis l’expiration de son contrat le 30 juin dernier. Et maintenant ? Après plus de deux mois de spéculation, le prochain challenge de Cavani n’est pas encore connu. Pourtant, les rumeurs se multiplient ainsi que les discussions avec les équipes, à l’instar du Benfica Lisbonne, de l’Atletico de Madrid, du FC Barcelone ou encore du Real Madrid. Mais le champion d’Espagne ne devrait pas accueillir l’international uruguayen.

Le Real Madrid dit non, l’Atletico et le Barça sur d’autres pistes ?