Mercato - Real Madrid : José Mourinho lâche une grosse prédiction pour Gareth Bale !

Publié le 24 septembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Gareth Bale étant prêté par le Real Madrid à Tottenham, José Mourinho espère que le Gallois parviendra à répondre à ses attentes afin de définitivement s’engager en fin de saison avec le club qui lui est cher.

« Il m'a parlé de quelques postes qu'il aimerait que je joue et je suis évidemment heureux de cela. Il a été l’une des grandes raisons pour que je revienne ici. C'est un nom connu de tous et un gagnant. C'est le candidat idéal pour Tottenham. Nous devons gagner des trophées et il sait le faire mieux que quiconque. Je sais que tous les fans de Tottenham veulent désespérément un trophée et nous ferons tout notre possible dans chaque compétition pour y parvenir ». Pour BT Sport , Gareth Bale révélait à Peter Crouch le rôle important que José Mourinho avait joué dans son retour à Tottenham, lui qui était pourtant déterminé à honorer son contrat courant jusqu’en juin 2022 à son terme. De retour chez les Spurs où il avait explosé au début des années 2010, Gareth Bale est attendu au tournant, les espoirs placés en lui étant très importants. Mais pour l’entraîneur de Tottenham, la manière dont il travaille avec le staff médical est un indice sur le fait qu’il va revenir à son top niveau cette saison avec les Spurs avant peut-être de définitivement signer à Tottenham où il a été prêté par le Real Madrid.

« À la fin de la saison, nous serons tous contents et il pourra rester avec nous »