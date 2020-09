Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le «Mbappé brésilien» recruté par Longoria ?

Publié le 24 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Attendu à l’OM, Luis Henrique est notamment comparé à Kylian Mbappé au Brésil. Un rapprochement que certains ont tenu à relativiser.

Depuis plusieurs semaines, André Villas-Boas attend un renfort offensif à l’OM. Après avoir activé plusieurs pistes, le club phocéen toucherait enfin au but avec Luis Henrique. A 18 ans, l’attaquant brésilien évolue actuellement du côté de Botafogo. Mais dans les prochains jours, son arrivée devrait se concrétiser. Selon les dernières informations, l’opération atteindrait les 12M€. Luis Henrique va donc faire le grand saut en découvrant le football européen à l’OM. Répondra-t-il aux attentes ? Les promesses sont en tout cas là puisque certains n’hésitent pas à le comparer à un certain Kylian Mbappé.

« Bien inférieur à Mbappé »