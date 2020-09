Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le nouvel attaquant va coûter plus cher que prévu !

Publié le 23 septembre 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Luis Henrique, l’attaquant brésilien de Botafogo dont le transfert à l’OM serait imminent, devrait finalement coûter 12M€ à Pablo Longoria cet été.

« C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver (…) C'est une pépite comme vous le dites souvent et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette saison. On attend maintenant les choses médicales pour vous confirmer le deal », annonçait dimanche soir André Villas-Boas, confirmant donc le recrutement imminent d’un nouvel attaquant à l’OM. Un profil très jeune donc, et au milieu de plusieurs pistes brésiliennes (Marcos Paulo, Kaio Jorge), c’est donc le nom de Luis Henrique (18 ans) qui est ressorti, et l’attaquant de Botafogo devrait donc être la prochaine recrue du mercato de l’OM.

Ce sera finalement 12M€ pour Henrique !