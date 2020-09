Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruter Neymar ou Mbappé ? La réponse d’Unai Emery

Publié le 24 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Ancien entraîneur du PSG et désormais sur le banc du Villarreal, Unai Emery s’est confié sur l’apport de Neymar et de Kylian Mbappé dans une équipe.

Arrivés en 2017 en provenance de Barcelone et de Monaco, Neymar et Kylian Mbappé font aujourd’hui le bonheur du PSG. Un duo exceptionnel qui pourrait toutefois ne pas durer. En effet, l’avenir du Brésilien et du Français ne cesse d’animer la rubrique mercato. Alors que cela semble s’être calmé concernant Neymar, Mbappé reste lui au centre des discussions, étant notamment annoncé vers le Real Madrid. Connaissant très bien ces deux joueurs, les ayant entraîné au PSG, Unai Emery, désormais entraîneur de Villarreal, s’est confié sur ce que pouvaient apporter les Parisiens.

Le présent et l’avenir