Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort de Neymar !

Publié le 20 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar pourrait être amené à signer une prolongation dans les prochains mois. D’autant que l’attaquant brésilien semble plus que jamais épanoui dans la capitale…

Passé tout proche d’un départ du PSG alors qu’il souhaitait retourner au FC Barcelone durant l’été 2019, Neymar a finalement été retenu par Leonardo. Depuis ce feuilleton, de l’eau a coulé sous les ponts entre la star brésilienne et sa direction, avec notamment une belle épopée européenne cette saison qui a mené le PSG en finale de la Ligue des Champions. Et Neymar semble clairement avoir changé son fusil d’épaule quant à son avenir…

« J’ai toujours aimé Paris »