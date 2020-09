Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a ciblé ses trois grandes priorités !

Publié le 20 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le mercato estival fermera ses portes dans environ deux semaines, le temps presse pour le PSG, d’autant que Thomas Tuchel attend encore plusieurs renforts comme il l’a confirmé.

À ce jour, le PSG a déjà bouclé quelques transferts estivaux avec les recrutements définitifs de Mauro Icardi et Sergio Rico après leur saison en prêt, ainsi que l’arrivée d’Alessandro Florenzi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais Thomas Tuchel, qui connaît un début de saison poussif, ne semble pas encore satisfait de son groupe. Interrogé en conférence de presse samedi, l’entraîneur du PSG a indiqué qu’il attendait du renfort et a nommé les trois postes qu’il souhaite étoffer.

« Un attaquant, un défenseur central et un milieu »