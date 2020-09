Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt va faire un gros effort cet été !

Publié le 23 septembre 2020 à 13h30 par A.M.

Alors que le mercato de l'Olympique de Marseille s'annonçait très compliqué face une situation financière calamiteuse, Frank McCourt semble pourtant disposé à faire d'importants efforts. Notamment sur le poste d'attaquant.

Avant l'ouverture du mercato, les supporters de l'Olympique de Marseille ne devait pas s'attendre à des folies. Et pour cause, la situation financière du club phocéen est en grand danger et contraint l'OM à vendre avant de se renforcer. Les premières recrues allaient d'ailleurs dans le sens d'un mercato au rabais puisque Pape Gueye et Yuto Nagatomo ont débarqué libres tandis que Leonardo Balerdi a été prêté avec option d'achat par le Borussia Dortmund. Un recrutement sans indemnité de transfert, mais dans le même temps, aucune vente n'a été bouclée puisque seuls Grégory Sertic et Isaac Lihadji sont partis, libres, donc sans renflouer les caisses phocéennes. Une situation qui aurait dû paralyser le recrutement de l'OM.

McCourt investit pour deux attaquants...

Et pourtant, ce n'est absolument pas le cas, bien au contraire. En effet, l'OM s'apprête à boucler le transfert de Luis Henrique pour 12M€. Un investissement important pour un joueur de 18 ans qui ne compte que 7 matches professionnels avec Botafogo, mais qui démontre les ambitions de Frank McCourt. Et ce n'est pas tout. Dimanche soir, André Villas-Boas assurait que cette arrivée imminente « ne veut pas dire que l’on aura terminé notre mercato avec lui . » Autrement dit, l'OM compte encore se renforcer et ce sera probablement pas le biais d'un nouvel attaquant comme le révélait L'Equipe . Le technicien portugais cherche à recruter un vrai avant-centre pour concurrence Dario Benedetto, ce que n'est pas Luis Henrique. Et d'après les informations du Phocéen , Pablo Longoria confierait à plusieurs agents que l'OM compte bien encore investir et n'a pas nécessairement l'intention de viser un joueur en prêt ou en fin de contrat. Certes, il faudra surement vendre un ou deux joueurs afin d'y parvenir et pour équilibrer les comptes. Mais c'est bien la preuve que Frank McCourt réalise un bel effort financier, ce qui était loin d'être imaginable au moment où le mercato ouvrait ses portes.

... et tient ses promesses !