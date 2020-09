Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo accélère enfin sur un joueur au milieu de terrain !

Publié le 23 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, le PSG semble tâtonner depuis plusieurs semaines dans ses recherches. Mais il semblerait que Leonardo soit désormais détermine à jeter son dévolu sur Tiémoué Bakayoko de Chelsea.

« Oui on veut accélérer. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent », confiait Thomas Tuchel la semaine passée en conférence de presse, définissant donc clairement ses grandes priorités pour le recrutement du PSG, et notamment en ce qui concerne le milieu de terrain. Au cours de l’été, de nombreux profils ont été ciblés à ce poste par le directeur sportif brésilien : Ismaël Bennacer (Milan AC), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), Eduardo Camavinga (Rennes)… Mais aucun de ces profils ne s’est finalement rapproché du Parc des Princes. Toutefois, ces dernières heures, le PSG a été annoncé à la poursuite d’un international français et semble déterminé à accélérer pour l’attirer avant la fin du mercato.

Bakayoko, la priorité du PSG ?

Dès le 15 juin dernier, Le 10 Sport vous révélait en exclusivité que le PSG songeait toujours à recruter Tiémoué Bakayoko (26 ans), le milieu de terrain français, qui appartient toujours à Chelsea. Prêté la saison passée à l’AS Monaco, l’international tricolore serait désormais l’option la plus viable pour venir renforcer l’entrejeu du PSG puisque Téléfoot a annoncé ces dernières heures que Bakayoko était, actuellement, la grande priorité de Leonardo à cet effet. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Chelsea, il n’entre clairement pas dans les plans de Frank Lampard, et le PSG semble donc avoir une ouverture très intéressante dans ce dossier. Reste toutefois à savoir si le club francilien parviendra à trouver un terrain d’entente avec les Blues , qui auraient pris des positions financières très fermes pour envisager de laisser partir Bakayoko cet été.

Les deux parties encore loin d’un accord

Téléfoot indiquait mardi que Chelsea réclamait un prêt payant de 5M€ avec une option d’achat à hauteur de 40M€ pour Tiémoué Bakayoko, tandis que le PSG voudrait faire baisser ce montant. De son côté, Paris Fans a révélé que le club anglais envisageait finalement un prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 50M€, quand Leonardo réclame un prêt avec une option d’achat facultative de 30M€… Vous l’aurez donc compris, les deux parties sont encore loin d’un accord. Néanmoins, le PSG semble bel et bien déterminé à accélérer pour boucler l’arrivée de Tiémoué Bakayoko dans les prochains jours. Et Thomas Tuchel disposerait ainsi du profil de pur milieu défensif qu’il réclame depuis son arrivée au club, en 2018.