Mercato - Officiel : Le Barça annonce une vente à 40M€

Par le biais d'un communiqué, le FC Barcelone a officialisé le départ de Nelson Semedo qui s'engage à Wolverhamtpon contre un chèque de 30M€ auxquels s'ajoutent 10M€.

Désireux de vendre avant la fin du mercato, le FC Barcelone s'est déjà séparé d'Ivan Rakitic et Arturo Vidal, avant Luis Suarez, dont les départs ont servi d'alléger la masse salariale. Mais cette fois-ci, le Barça va récupérer une belle indemnité de transfert grâce à Nelson Semedo. En effet, le club blaugrana vient d'officialiser la vente de son latéral portugais à Wolverhampton pour 30M€ + 10M€ de bonus. Les Wolves annoncent de leur côté que Semedo a signé un contrat de trois ans avec une option pour deux saisons supplémentaires.

