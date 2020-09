Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo travaille d’arrache-pied sur un dossier à 45M€ !

Publié le 22 septembre 2020 à 21h15 par T.M.

Dans sa quête d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo aurait une grande priorité en la personne de Tiémoué Bakayoko, actuellement à Chelsea.

Leonardo n’a désormais plus qu’un peu moins de deux semaines pour offrir à Thomas Tuchel les renforts qu’il souhaite pour étoffer l’effectif du PSG. Et l’Allemand réclame notamment un nouveau milieu de terrain. Alors que les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer semblent être à oublier pour cet été, le directeur sportif du PSG a par conséquent dû se rabattre sur d’autres dossiers. Un temps très intéressé par l’arrivée de Tiémoué Bakayoko, qu’il avait déjà fait venir au Milan AC, Leonardo serait de retour à la charge pour le milieu de terrain de Chelsea selon la presse anglaise. Une tendance confirmée ce mardi par Simone Rovera, journaliste pour Téléfoot .

Bakayoko, la priorité !

A la recherche d’un milieu de terrain dans cette dernière ligne droite du mercato, Leonardo aurait donc jeté son dévolu sur Tiémoué Bakayoko. Aujourd’hui, l’international français de Chelsea serait la priorité du PSG et des discussions se tiendraient déjà entre les différentes parties. Toutefois, il existerait un frein aux yeux des Parisiens dans ce dossier Bakayoko. En effet, Chelsea réclamerait un prêt payant de 5M€ et une option d’achat à hauteur de 40M€. Une opération totale à 45M€ que le PSG tenterait actuellement de faire baisser. A suivre…