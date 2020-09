Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva livre les dessous de son départ du PSG !

Publié le 22 septembre 2020 à 17h45 par T.M.

Initialement contre, Leonardo a finalement proposé à Thiago Silva de prolonger l’aventure au PSG. Désormais à Chelsea, le Brésilien revient sur les dessous de son choix.

A 35 ans, Thiago Silva ouvre désormais un nouveau chapitre dans sa carrière. Après 8 passés sous le maillot du PSG, le Brésilien a tourné la page, s’engageant avec Chelsea. Libre de tout contrat suite à la finale de Ligue des Champions disputée contre le Bayern Munich, le défenseur central a donc rejoint le projet des Blues et l’effectif de Frank Lampard. Toutefois, l’histoire aurait très bien pu continuer avec le PSG. En effet, au dernier moment, Leonardo a finalement proposé à Thiago Silva un nouveau contrat. Toutefois, cela était trop tard, le Brésilien avait déjà donné son accord aux Blues.

« Je pensais qu’après la Ligue des Champions, je ne serais plus là »