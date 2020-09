Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dessous de l’arrivée de Frank McCourt à l’OM dévoilés !

Publié le 22 septembre 2020 à 17h30 par T.M.

Aujourd’hui à la tête de l’OM, Frank McCourt a racheté le club phocéen en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus. Didier Poulmaire, qui a accompagné l’Américain dans cette opération, en a dit plus que cette acquisition.

En 2016, Margarita Louis-Dreyfus avait décidé de mettre en vente l’OM. Un processus qui a vu de nombreux candidats se manifester pour récupérer le club phocéen. Un temps, Gérard Lopez a longtemps été annoncé comme le favori. Finalement, le Luxembourgeois, qui a par la suite repris de la LOSC, a vu Frank McCourt lui passer devant. Après avoir géré la franchise de baseball des Los Angles Dodgers, l’homme d’affaires américain s’est donc implanté dans le monde du monde en s’installant sur la Canebière. Et à son arrivée, McCourt avait de grandes ambitions pour l’OM, qu’il souhaitait ramener sur le devant de la scène. Mais comment en est-il venu à racheter l’un des clubs les plus emblématiques de France ? Didier Poulmaire, avocat, y a grandement contribué. Et dans des propos accordés à L’Equipe ce mardi, il est revenu sur ses échanges avec Frank McCourt, racontant ainsi les coulisses de ce rachat de l’OM.

« Il voulait se lancer dans un sport plus "global" que le baseball »