Mercato - OM : Frank McCourt veut-il réellement ne pas vendre l’OM ?

Publié le 26 août 2020 à 4h30 par T.M.

Si Frank McCourt persiste à dire que l’OM n’est pas à vendre, à en croire Mourad Boudjellal, la réalité pourrait bien être différente…

Le rachat de l’OM ne cesse de faire depuis plusieurs semaines. Et alors que Mohamed Ayachi Ajroudi est déterminé à reprendre le club phocéen, il se heurte toutefois à un mur nommé Frank McCourt. Actuel propriétaire de l’OM, l’Américain n’a cessé de répéter face aux manoeuvres de l’homme d’affaires franco-tunisien qu’il n’était pas vendeur et qu’il n’avait aucune envie de négocier. De quoi donc mettre totalement un terme à ce feuilleton de la vente du club ? Aux yeux de Mourad Boudjellal, de retour au centre du projet d’Ajroudi, aucune porte n’est totalement fermée.

« C’est un Américain »