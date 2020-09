Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Lampard confirme pour Mendy !

Publié le 22 septembre 2020 à 15h53 par La rédaction

Interrogé sur l'arrivée d'Edouard Mendy, Frank Lampard a confirmé que le gardien de but du Stade Rennais passait sa visite médicale avant de s'engager à Chelsea.