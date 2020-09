Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Tout serait bouclé pour Edouard Mendy !

Publié le 21 septembre 2020 à 20h11 par La rédaction

Rennes aurait trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert d’Edouard Mendy. Le portier devrait signer un contrat de cinq ans avec le club anglais.

Edouard Mendy devrait quitter Rennes dans les prochaines heures. Selon Mohamed Bouhafsi, le club breton aurait trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert du portier estimé à 24M€ + 6M€ de bonus. Le gardien de 28 ans devrait passer sa visite médicale à Berlin, en raison de la réglementation liée au Covid-19, avant de signer un contrat de cinq ans avec la formation anglaise. Rennes est désormais à la recherche d’un nouveau gardien et apprécie les profils de Benjamin Lecomte (AS Monaco) et José Sa (Olympiakos) selon nos informations exclusives du 19 septembre.