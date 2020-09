Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Alex Runarsson quitte Dijon pour Arsenal !

Publié le 21 septembre 2020 à 18h40 par La rédaction mis à jour le 21 septembre 2020 à 18h45

Dans l’optique de la succession d’Emiliano Martinez, Arsenal a recruté Alex Runarsson, arrivé en provenance de Dijon.

C’était dans l’air depuis quelques jours, mais c’est désormais officiel. Après avoir fait ses adieux à Emiliano Martinez parti à Aston Villa, gardien remplaçant d’Arsenal depuis 2012, le club londonien s’est activé pour boucler le transfert d’Alex Runarsson. Le portier de Dijon s’est engagé pour une durée de quatre saisons, comme il est stipulé dans le communiqué d’Arsenal. Le gardien islandais de 25 ans fait l’unanimité chez les Gunners . « Nous sommes très heureux d'accueillir Alex dans notre équipe. Nous le suivons depuis un certain temps et d'après l'analyse, il a des qualités que nous recherchons chez un gardien de but et en tant que personne ». Voici le message qu’Edu, directeur technique du club londonien a fait passer. Pour l’entraîneur Mikel Arteta, Alex Runarsson souligne la concurrence. « Nous voulons créer une compétition saine aux postes et nous attendons avec impatience de voir Alex apporter plus de profondeur au poste de gardien de but ».