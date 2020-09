Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après son départ du PSG, Thiago Silva dit tout sur son choix !

Publié le 21 septembre 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Après huit années au PSG, Thiago Silva a quitté librement le club de la capitale pour s'engager en faveur de Chelsea. Alors que les débuts d'O Monstro en Premier League sont attendus, le joueur de 35 ans s'est longuement confié sur le site des Blues concernant sa décision de rejoindre l'Angleterre.

En 2012, Leonardo décidait de miser sur Thiago Silva pour les débuts du projet QSI au Paris Saint-Germain. L'international brésilien était considéré à cette époque comme l'un des meilleurs à son poste et devait permettre au club de la capitale de passer un cap. Un défi relevé par O Monstro , qui a rapidement été adopté par les supporters du PSG même si le Brésilien s'est parfois montré en difficulté à Paris. Après un Final 8 réussi et une première finale de Ligue des champions pour les Rouge et Bleu , Thiago Silva a donc quitté le Paris Saint-Germain, libre de tout contrat et malgré une ultime tentative de Leonardo pour le conserver. Le joueur qui fêtera ses 36 ans ce mardi a pris le chemin de l'Angleterre afin de s'engager avec Chelsea. Un choix sur lequel est revenu le principal intéressé dans un entretien publié sur le site des Blues .

Lampard déterminant pour Thiago Silva

« Avant tout, je suis venu parce que Chelsea est une équipe incroyable et l'un des plus grands clubs du monde. Cela aide quand on est accueilli aussi chaleureusement, en particulier par un entraîneur qui jouait jusqu'à récemment. Parce qu'en football, il y a de très fortes idées préconçues concernant l'âge des joueurs. Mais je connais son expérience lorsqu'il est arrivé à Manchester City, théoriquement à la fin de sa carrière. Il a vécu le même genre de choses que moi. Ainsi, même de l'extérieur, sans me connaître personnellement, il sait combien je travaille dur pour rester au plus haut niveau. La confiance qu'il m'a témoignée - c'est tout ce qu'il a fallu. Pour moi, cette confiance était le facteur le plus important. D'entendre qu'il croyait en moi, qu'il pensait que je pouvais venir ici et apporter une contribution positive. Avec notre jeune groupe, ainsi qu'avec des joueurs plus expérimentés comme notre capitaine [Cesar] Azpilicueta, nous avons tout ce qu'il faut pour faire une bonne saison », a expliqué Thiago Silva, bien conscient d'être chanceux de pouvoir se lancer dans un nouveau défi à son âge. « J'ai vraiment hâte , explique-t-il, alors que ses débuts en Premier League sont toujours attendus. Je dois essayer de me retenir, mais c'est presque incontrôlable car c'est une opportunité unique pour moi. Normalement, à 35 ou 36 ans, c'est le moment où les joueurs quittent la Premier League mais je fais les choses à l'envers - je ne fais que commencer. Pour moi, c'est le championnat le plus difficile au monde, avec six ou sept grandes équipes qui se battent pour le titre, donc la motivation est énorme. Je suis très impatient de commencer, mais les choses se passeront en temps voulu et il ne fait aucun doute que je serai totalement préparé le moment venu. »

