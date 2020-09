Foot - Mercato - Rennes

EXCLU - Mercato : Lecomte (Monaco) et Sa (Olympiakos) sur les tablettes de Rennes

Publié le 18 septembre 2020 à 21h15 par Alexis Bernard

Dans la perspective d’un départ d’Edouard Mendy, Rennes pense à deux gardiens de but : Benjamin Lecomte (AS Monaco) et José Sa (Olympiakos).

Chelsea et Rennes continuent de discuter pour le transfert d’Edouard Mendy. Comme le10sport.com vous l’a révélé, Christophe Lollichon, le responsable des gardiens de but des Blues pousse depuis le départ pour le portier breton. Et le dossier est très bien engagé. S’il faut encore que Chelsea et Rennes trouvent un accord (Chelsea a transmis une offre et attend la validation rennaise), les dirigeants rennais préparent déjà la succession de Mendy.

Holveck connaît très bien Lecomte

Selon nos informations, Rennes a notamment coché deux noms dans la perspective d’un départ d’Edouard Mendy à Chelsea. Le premier n’est autre que Benjamin Lecomte (AS Monaco). Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, connaît bien le joueur puisque c’est lui qui l’a fait venir à Monaco, l’an passé. Nos sources nous indiquent également que José Sa (27 ans), le gardien portugais de l’Olympiakos, est sur les tablettes rennaises.