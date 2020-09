Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Dernière ligne droite pour le dossier Mendy !

Publié le 22 septembre 2020 à 11h05 par La rédaction mis à jour le 22 septembre 2020 à 11h06

Tout proche de rejoindre le Stade Malherbe de Caen, Alexandre Mendy (Bordeaux) attend l’accord final entre les deux clubs.

Alexandre Mendy est à quelques pas du Stade Malherbe de Caen. Comme révélé par le10sport.com, tout est pratiquement bouclé entre le club normand et les Girondins de Bordeaux. L’attaquant français de 26 ans a trouvé un accord avec Caen sur les bases d’un contrat de trois saisons. Il ne reste plus qu’à trouver un accord final entre Bordeaux et Caen sur les modalités du deal. A priori, il pourrait s’agir d’un départ sans indemnité, avec un pourcentage à la revente. Un dossier important pour les dirigeants bordelais qui tentent de finaliser plusieurs départs et de boucler, dans le même temps, l’arrivée de Wylan Cyprien (OGC Nice).