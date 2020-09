Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup dur à 50M€ pour Leonardo ?

Publié le 23 septembre 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un renfort dans l'entrejeu, Leonardo aurait fait de Tiémoué Bakayoko sa priorité d'ici la fin du mercato. Toutefois, Chelsea se montre très gourmand pour lâcher l'ancien Monégasque.

Ce n'est un secret pour personne, Leonardo compte recruter au moins un milieu de terrain d'ici la fermeture du marché des transferts. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, mais selon les informations de Téléfoot La Chaîne , la grande priorité du directeur sportif du PSG se nomme Tiémoué Bakayoko. Prêté successivement à l'AC Milan puis à l'AS Monaco la saison dernière, l'international français n'entre plus dans les plans de Frank Lampard et se voit donc pousser vers la sortie cet été. Mais ce n'est pas pour autant que les Blues comptent brader leur joueur.

Chelsea réclame 50M€ pour Bakayoko