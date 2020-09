Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les projets de Leonardo vont sceller l’avenir de Gueye et de Herrera !

Publié le 24 septembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Le PSG, sous l’impulsion de Leonardo, chercherait à injecter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Et avec les potentielles arrivées de Tiémoué Bakayoko et de Marcelo Brozovic, un milieu de terrain du groupe serait sacrifié.

Dans ces ultimes jours de mercato, le marché des transferts fermant ses portes le 5 octobre prochain, le PSG passerait la seconde dans son recrutement. Cet été, seul Alessandro Florenzi a débarqué à Paris alors que le club de la capitale a perdu Thomas Meunier, Thiago Silva, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting cet été. Leonardo ferait du renforcement de l’entrejeu de Thomas Tuchel une priorité. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité à la fin du mois d’août, le PSG discute avec le clan Brozovic dans le cadre d’une éventuelle opération. Une information confirmée par Paris Fans ce mercredi qui ajoute en outre que le PSG compterait également recruter Tiémoué Bakayoko. Ces deux potentielles arrivées engendreraient des changements au sein de l’effectif.

Gueye et Herrera en danger ?