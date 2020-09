Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zahavi, Aldridge... Longoria en grand danger dans cette grosse opération ?

Publié le 24 septembre 2020 à 13h00 par A.M.

Contraint de vendre afin d'équilibrer ses ventes, l'OM rencontre toutefois des difficultés dans ce dossier qui est pour le moment bloqué.

Au moment où le mercato ouvrait ses portes, l'objectif était clair pour l'OM, il fallait vendre pour équilibrer les comptes. Les joueurs disposant d'une importante valeur marchande semblaient concernés par ce dégraissant à commencer par Morgan Sanson, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara. Mais pour l'instant, aucun joueur n'a été vendu, ce qui n'affole pas Pablo Longoria pour le moment. « En temps de crise, tu peux vendre ton appartement à la première offre venue, à 50% de sa valeur, ou tu peux attendre le bon moment (...) Je ne veux pas donner un mauvais message au marché, faire croire que nous sommes un club désespéré. Notre stratégie doit être crédible, je ne peux pas vendre à la première offre », confiait-il à L'Equipe .

L'OM est mal parti pour ses ventes