Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date fixée pour Kalidou Koulibaly !

Publié le 24 septembre 2020 à 12h45 par B.C.

Annoncé comme la priorité du PSG pour renforcer le charnière centrale, Kalidou Koulibaly devrait rapidement être fixé sur son avenir. En effet, le Napoli n'aurait pas l'attention d'attendre la fin du mercato pour décider de son sort.

Leonardo s'active en cette fin de mercato. Alors que le directeur sportif du PSG cherche à tout prix un milieu de terrain, il pourrait également se lancer sur les traces d'un défenseur central, et sa priorité semble toute trouvée. Ces derniers jours, la presse italienne assure que Leonardo souhaite mettre la main sur Kalidou Koulibaly, mais cela ne sera pas simple. Alors que Manchester City aurait décidé de mettre ce dossier de côté, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, demanderait toujours entre 70 et 80M€ pour le Sénégalais, et il voudrait être rapidement fixé.

Dénouement dans les prochains jours pour Koulibaly ?