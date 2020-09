Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme ouverture dans le dossier Koulibaly !

Publié le 24 septembre 2020 à 0h15 par H.K.

Sur les traces d’un défenseur central pour la succession de Thiago Silva, Leonardo ciblerait toujours Kalidou Koulibaly pour cette fenêtre des transferts. Et une bonne nouvelle serait parvenue au PSG dans ce dossier…

Le dossier Kalidou Koulibaly continue de traîner du côté de Naples. Aurelio De Laurentiis a fait savoir, à de nombreuses reprises, que l’international sénégalais avait droit à son bon de sortie, et le PSG et Manchester City se seraient positionnés sur le dossier. Cependant, les Citizens peinent à trouver un accord avec les Napolitains, les mauvaises relations entre les deux clubs n’aidant pas. Et une bonne nouvelle serait parvenue à Leonardo…

Manchester City abandonne la piste Koulibaly ?