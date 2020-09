Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ bientôt bouclé par Leonardo !

Publié le 23 septembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Cet été, Leonardo doit gérer ses gardiens. Pur produit du centre de formation du PSG, Garissone Innocent ne devrait pas faire long feu dans la capitale.

Leonardo a encore beaucoup de dossiers à gérer d’ici la fin du mercato le 5 octobre. Si le directeur sportif brésilien cherche encore activement un défenseur central, pour pallier le départ de Thiago Silva, et un renfort pour son milieu de terrain, il y a aussi la gestion des gardiens du club qui augmente sa charge de travail. Avec l’achat de Sergio Rico, Paris compte désormais quatre gardiens dans son groupe pro et tous souhaitent avoir du temps de jeu.

Innocent bientôt à Dijon ?