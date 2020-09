Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez, Vidal... Un plan de Bartomeu pour isoler Messi ?

Publié le 23 septembre 2020 à 16h30 par A.C.

Le FC Barcelone semble avoir un plan précis concernant sa campagne de ventes.

Et de sept ! Après Arthur, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal, c’est Nelson Semedo qui a quitté le FC Barcelone. Le latéral droit a en effet rejoint Wolverhampton pour 30M€, auxquels pourraient s’ajouter jusqu’à 10M€ de bonus au total. Ce n’est pas fini, puisqu’il devrait être rapidement suivi par Luis Suarez. Pas dans les plans de Ronald Koeman, l’attaquant devrait en effet s’engager avec l’Atlético de Madrid dans les prochaines heures pour une durée de deux ans, après avoir été tout proche de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Cette grosse campagne de vente était in besoin pour le Barça, aux prises avec des gros problèmes de bilan et une masse salariale beaucoup trop importante. Pourtant, les raisons pourraient être autres...

Bartomeu souhaiterait priver Messi de ses principaux soutiens