Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL se tient prêt à dégainer pour Simakan !

Publié le 23 septembre 2020 à 15h45 par La rédaction

Très courtisé en cette fin de mercato estival, Mohamed Simakan est notamment dans le viseur de l’OL. Mais Strasbourg croit encore pouvoir le conserver.

Pour Mohamed Simakan, Strasbourg voit grand. Très grand, même. Comme le10sport.com l’a révélé, les Alsaciens attendent minimum 20 millions d’euros pour leur défenseur de 20 ans, dont la cote ne cesse de grimper. Et il y a du beau monde intéressé. En France, deux clubs sont chaudement positionnés. Il s’agit de Lyon et de Rennes.

Rennes n’ira pas sur Simakan

D’après nos sources, Rennes ne devrait pas franchir le pas pour Mohamed Simakan. Les 20 millions d’euros réclamés sont jugés trop important par les dirigeants bretons, qui songeaient très sérieusement à l’option Simakan. En revanche, du côté de l’OL, on fait plus qu’y réfléchir. Dans la perspective d’un départ de Joachim Andersen, courtisé en Italie notamment, les Gones se tiennent prêts à dégainer sur Simakan. Le Strasbourgeois est la priorité si Andersen s’en va. Toutefois, du côté de Strasbourg, on envisage clairement de conserver le joueur une saison de plus. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mohamed Simakan peut tout à fait rester auprès de Thierry Laurey, dont il a la pleine confiance.