Mercato - Barcelone : Le grand chantier du Barça est lancé !

Publié le 23 septembre 2020 à 14h30 par A.M.

Après plusieurs mois d'attente, le FC Barcelone a enfin lancé son mercato. Tout se décante du côté du Barça qui a entamé de manière concrète son dégraissage en attendant les renforts qui ne devraient plus tarder non plus.

Confronté à un nouvel échec retentissant en Ligue des Champions, le FC Barcelone a rapidement décidé de changer plusieurs choses. C'est ainsi que Quique Setién a été le premier à faire les frais de la situation. Le technicien espagnol a été remplacé par Ronald Koeman qui a rapidement été confronté à au problème Lionel Messi. L'Argentin avait réclamé son départ avant de faire machine arrière après avoir constaté qu'il serait très compliqué de partir libre. Par conséquent, le technicien néerlandais pourra bien compter sur sa star à l'inverse de plusieurs joueurs qu'il a rapidement décidé de classer dans la catégorie des indésirables. Et après plusieurs semaines de tergiversation, le mercato du Barça accélère.

Le Barça vend à tout-va

Et tout a commencé par le dégraissage. C'est ainsi qu'Ivan Rakitic a rejoint le FC Séville suivi quelques jours plus tard par Arturo Vidal qui s'est engagé avec l'Inter Milan. Dans ces deux dossiers, le FC Barcelone ne récupère pas de grosses sommes, mais allège de façon très importante sa masse salariale. Même constat pour Luis Suarez qui va s'engager avec l'Atlético de Madrid permettant là encore au Barça de se délester d'un salaire envahissant pour les finances du club. Enfin, le Barça a également officialisé le départ de Nelson Semedo. Et cette fois-ci, le club blaugrana récupère un joli chèque. Wolverhampton a effectivement lâché 30M€ + 10M€ pour s'attacher les services du latéral portugais. Une belle vente qui va pouvoir permettre au Barça d'accélérer sur son recrutement.

