Mercato - ASSE : Une pépite africaine dans le viseur de Claude Puel ?

Publié le 23 septembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Auteur d’un mercato placé sous le signe du dégraissage et d’un début de saison presque parfait, l’AS Saint-Étienne avance sereinement. Claude Puel souhaiterait renforcer son milieu de terrain, et lorgnerait sur un international tunisien.

Après un mercato mouvementé dans le sens des départs, s’il était désormais l’heure des arrivées à l’AS Saint-Étienne ? Déterminé à rajeunir son effectif et à se défaire de certains cadres vieillissants, Claude Puel a déjà poussé vers la sortie des éléments comme Loïs Diony, parti pour Angers, ou Yann M’Vila, envolé vers l’Olympiakos. Et si le dossier majeur du mercato des Verts reste actuellement lié aux envies de départ de Wesley Fofana, l’hypothèse de nouveaux renforts n’est pas à exclure, notamment au milieu de terrain.

Une piste à moindre coût