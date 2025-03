Mercato - PSG : Déjà un transfert annoncé pour cet été ?

La rédaction

Milan Skriniar, arrivé au PSG en 2023, n'a jamais convaincu Luis Enrique et a été souvent freiné par les blessures. Après une saison décevante, il a été prêté à Fenerbahçe cet hiver. Selon les médias turcs, le club stambouliote envisagerait d'acheter le défenseur slovaque de manière définitive, ce qui permettrait au PSG de se séparer d'un joueur en surplus.

Arrivé au PSG à l'été 2023, Milan Skriniar n'a jamais réussi à convaincre Luis Enrique. Souvent blessé et pas vraiment au niveau, le défenseur central ne s'est pas imposé au PSG et est finalement parti après un an et demi.

Skriniar en Turquie

Le joueur a rejoint la Turquie lors de ce mercato hivernal et est venu renforcer Fenerbahçe sous la forme d'un prêt. Si le PSG a eu du mal à se débarrasser de Skriniar en raison de son trop grand nombre de joueurs prêtés, la vente de Xavi Simons à Leipzig a libéré une place.

Le Fenerbahçe vers un achat définitif ?

Le défenseur ravirait d'ailleurs les dirigeants turcs. D'après les informations du média turc Sports Digitale, Fenerbahçe souhaiterait recruter définitivement le défenseur slovaque à la fin de la saison en raison de ses bonnes performances sous le maillot des Kanaryalar. Le PSG se séparerait donc d'un indésirable.