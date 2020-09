Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Messi peut encore prolonger

Publié le 22 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Une analyse de la situation au FC Barcelone amène à penser que Lionel Messi est tout à fait susceptible de prolonger son bail. Explication.

Comme le10sport.com l’avait analysé il y a plusieurs mois, la question de la prolongation de Lionel Messi, et donc de son avenir à Barcelone, est le terrain d’un combat pour le contrôle du club, entre le président actuel Josep Maria Bartomeu, et le favori pour son éventuelle succession en vue des élections du printemps prochain, Victor Font, soutenu par Lionel Messi.

Le cas Messi est bien l’objet d’un enjeu de pouvoir