Mercato - Barcelone : Messi, Real Madrid… Cette révélation sur le feuilleton de l’été !

Publié le 20 septembre 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone cet été, le vestiaire du Real Madrid n’aurait que très peu suivi l’évolution du feuilleton à en croire les propos de Federico Valverde.

Le FC Barcelone a connu un été 2020 très agité. Et pour cause, exténué après une saison cauchemardesque, Lionel Messi souhaitait quitter son club de toujours. Finalement, après dix jours d’incertitude, l’attaquant argentin a annoncé qu’il resterait au Barça pour sa dernière année de contrat, le sextuple lauréat du Ballon d’Or ne souhaitant pas trainer le club catalan devant la justice par rapport au litige concernant la validité de sa clause libératoire fixée à 700M€. Lionel Messi sera donc toujours un joueur du FC Barcelone en 2020/2021, et visiblement cela ne change pas grande chose pour le vestiaire du Real Madrid

« Nous n’avons pas parlé de cela »