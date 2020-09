Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman pourrait activer un plan B inattendu !

Publié le 23 septembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Nelson Semedo en partance pour Wolverhampton, le FC Barcelone doit trouver un nouvel arrière droit. En difficulté sur ses dossiers prioritaires, Ronald Koeman songerait à un latéral de Liga.

Le changement de visage du FC Barcelone se poursuit ! Contraints de vendre avant de pouvoir investir, les Catalans ont poussé vers la sortie de nombreux indésirables, dont Nelson Semedo, qui devrait prochainement s’engager avec Wolverhampton pour 35M€. Afin de le remplacer, plusieurs latéraux ont été envisagés, les pistes les plus sérieuses menant à Max Aarons et Sergiño Dest. Cependant, Norwich tient à sa pépite, et la concurrence du Bayern Munich complique les opérations pour le latéral de l’Ajax, bien que Ronald Koeman en ait fait sa priorité. Tant d’éléments qui poussent la direction des Blaugrana à explorer d’autres éventualités.

Une piste en interne pour oublier Semedo ?