Mercato - Barcelone : Le Barça serait tombé d’accord avec sa prochaine recrue !

Publié le 22 septembre 2020 à 19h00 par Th.B.

Désireux de recruter Max Aarons dans le cadre de la succession de Nelson Semedo, le FC Barcelone aurait trouvé un terrain d’entente avec Max Aarons pour le futur contrat de l’Anglais. Il ne manquerait plus qu’un accord avec Norwich.

Alors que Nelson Semedo semble proche de s’engager en faveur de Wolverhampton, le FC Barcelone lui chercherait un remplaçant. À ce jour, les pistes Sergiño Dest et Max Aarons seraient les deux options privilégiées par le FC Barcelone. Bien que Ronald Koeman aurait une préférence pour Dest, l’Américain se rapprocherait beaucoup du Bayern Munich. De quoi inciter le Barça à se rabattre sur Max Aarons. Et le FC Barcelone aurait bien avancé dans cette opération.

Un accord entre Aarons et le Barça, mais…