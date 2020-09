Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria préparerait un coup de tonnerre pour son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 17h15 par A.M.

En discussions avec le PSG afin de prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin prochain, Angel Di Maria n'exclurait pas l'hypothèse de retourner en Argentine dès la fin de la saison...

L'avenir d'Angel Di Maria devrait rapidement devenir un sujet brûlant au PSG. Et pour cause, le contrat de l'international argentin arrive à échéance en juin prochain et il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin d'envisager un départ libre l'été prochain. Echaudé par les départs ces conditions de Thiago Silva, Thomas Meunier, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo souhaite à tout prix éviter que cela se reproduise avec un joueur de la dimension d'Angel Di Maria qui, malgré ses 32 ans, reste un élément indispensable de Thomas Tuchel. C'est la raison pour laquelle des discussions ont été lancées en vue d'une prolongation.

Di Maria prêt à retourner en Argentine à la fin de la saison ?