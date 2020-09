Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d'un attaquant de Zidane en bonne voie ?

Publié le 25 septembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Désireux de faire le ménage dans son effectif, Zinédine Zidane a dressé une liste d’indésirables. Malgré tout, c’est un joueur qui a séduit l’entraîneur français qui a la côte sur le marché des transferts, Borja Mayoral.

Cette saison, le Real Madrid ne devrait pas réaliser d’arrivée majeure. Au contraire, la Casablanca a décidé de procéder à un dégraissage de son effectif pléthorique ! Depuis le début du mercato, James Rodriguez, Brahim Diaz, Sergio Reguilon et Gareth Bale ont quitté la capitale espagnole. Et si certains indésirables s’accrochent à leur place dans l’équipe de Zinédine Zidane, comme Mariano Diaz ou Lucas Vazquez, d’autres explorent des pistes. Revenu en grâce aux yeux de son entraîneur, Borja Mayoral, qui ne s’est encore jamais imposé à Madrid, aurait plusieurs portes de sortie.

La Roma en quête d’un attaquant