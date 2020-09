Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu rend hommage à Luis Suarez !

Publié le 24 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Au club depuis 2014, Luis Suarez quitte finalement le FC Barcelone pour l’Atlético de Madrid. L’Uruguayen s’est présenté face à la presse ce jeudi pour parler de son départ. L'occasion pour Josep Maria Bartomeu de lui rendre un dernier hommage.

Ce jeudi, Luis Suarez a fait ses adieux au FC Barcelone. Après six ans passés au club, l'Uruguayen va rejoindre l’Atltético de Madrid après que le nouveau coach du Barça, Ronald Koeman, lui ait annoncé qu’il ne rentrait pas dans ses plans. Quoiqu’il en soit, Luis Suarez restera un grand nom de l’histoire du FC Barcelone où il a eu une grande complicité avec Lionel Messi que ce soit sur ou en dehors du terrain. Une nouvelle page se tourne ainsi à Barcelone.

« Il fait partie de la légende du Barça »