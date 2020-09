Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Luis Henrique, une autre pépite dans le viseur de Longoria !

Publié le 24 septembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que Luis Henrique a posé ses valises à Marseille, l’OM pourrait également attirer Marcos Paulo. Un transfert qui pourrait intervenir en fin de mercato à condition que des départs aient lieu.

Malgré des finances en berne, l’OM a réussi à attirer de nouveaux visages lors de ce mercato. Le club marseillais a mis la main sur Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et devrait officialiser prochainement l’arrivée de Luis Henrique. Arrivé de Botafogo, le jeune joueur (18 ans) viendra suppléer Dario Benedetto sur le front de l'attaque. Alors que l’on croyait le mercato de l’OM terminé avec le transfert du Brésilien, la rumeur d’une possible arrivée d’un deuxième attaquant est apparue. Le nom de Marcos Paulo (19 ans) a été évoqué. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas s’est d'ailleurs prononcé sur la suite du mercato : « Un autre attaquant ? Non je ne pense pas, sauf s'il y a des sorties (…) Ce mercato peut bouger sur les deux derniers jours. Déjà, ça commence un peu. Si on a des offres qui arrivent, on aura la capacité de recruter vite derrière pour compenser ».

Un rôle de Mitroglou et de Germain dans l'arrivée de Marcos Paulo