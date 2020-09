Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria ne lâche rien pour cette pépite !

Publié le 23 septembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Alors que Luis Henrique semble tout proche de s’engager en faveur de l’OM, le club phocéen se serait également mis d’accord avec l’attaquant de Fluminense, Marcos Paulo. Mais le transfert ne semble pas encore proche d’être bouclé.

Et si l’OM frappait un grand coup sur le marché des transferts en ces derniers jours de mercato ? Bien que RMC Sport ait assuré que le club phocéen ne discuterait pas avec Fluminense pour le transfert de Marcos Paulo, le média brésilien Lance a soutenu le contraire. Le buteur de Fluminense serait d’ailleurs la piste prioritaire de l’OM à ce poste. Le plan du club serait d’à la fois recruter Marcos Paulo et Luis Henrique. Et la tendance a été confirmée depuis.

Un accord entre l’OM et Marcos Paulo, mais pas avec Fluminense